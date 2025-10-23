Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 22:48

Литва подняла в воздух испанские самолеты из-за «нарушения» границы

Науседа обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Литвы

Истребители Eurofighter Истребители Eurofighter Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа в социальной сети Х обвинил российские военные самолеты в нарушении воздушного пространства республики. Инцидент якобы произошел вечером в четверг, 23 октября.

Не предоставив каких-либо конкретных доказательств, Науседа сразу охарактеризовал произошедшее как «вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы». В связи с этим он объявил о намерении вызвать российских дипломатов для вручения ноты протеста, осуждая, по его мнению, «безрассудное и опасное поведение» Москвы.

Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейской системы противовоздушной обороны, — добавил Науседа в публикации.

Как сообщило Минобороны Литвы, два истребителя Eurofighter, принадлежащие ВВС Испании, были экстренно подняты по тревоге на фоне инцидента. Испанские боевые машины находятся в стране в рамках миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушных границ Альянса.

Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов по территории Украины. Как сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны, эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности государства.

Также в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши упал неизвестный летательный аппарат. Он рухнул в 500 метрах от жилых построек. На место выехала полиция, правоохранители выясняют детали инцидента. Район оцеплен, при падении объекта никто не пострадал.

Литва
Россия
НАТО
истребитель
