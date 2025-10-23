«Унылая пресная бутафория»: за что зрители разнесли сериал Кончаловского

Самый ожидаемый сериал сезона «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского вызвал волну негодования у зрителей. Какие претензии предъявляют известному режиссеру, что пишут в отзывах люди, посмотревшие первые серии, — в материале NEWS.ru.

Карикатурный Ленин, молчащий Горький

Сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского — это большое эпическое полотно, охватывающее события с 1905 по 1924 год, в нем много сюжетных линий и героев: как исторических деятелей, так и выдуманных обычных людей, которых зацепила революция. Самые большие споры вызвали реальные персонажи, общественно-политические лидеры эпохи.

У зрителей много вопросов к писателю Максиму Горькому (актер Евгений Смирнов-Иваницкий), своим творчеством всецело поддержавшему русскую революцию. В сериале его изобразили молчаливым, окающим и курящим. «Создатели взяли один из самых сложных и неоднозначных образов русской интеллигенции и превратили его в статиста бандитской разборки», — пишут в комментариях к проекту на портале kino-teatr.ru.

Образ Ленина, которого сыграл талантливый актер Евгений Ткачук, до последнего момента был интригой. Но и Ленин Кончаловского зрителям не понравился, его образ в сериале сочли слишком упрощенным, карикатурным с его жестами и жутким картавым говором. Пишут, что Владимир Ильич в реальности не выговаривал только одну букву «р», Ткачук же в сериале — половину алфавита.

Евгений Смирнов-Иваницкий в роли Максима Горького в сериале «Хроники русской революции» Фото: Анастасия Ляшенко

Благостный и плоский Столыпин

Не понравилось зрителям и изображение в «Хрониках русской революции» премьер-министра Петра Столыпина. «Столыпин у Кончаловского получился никакой. Внешне — приятно-благостный, как и все персонажи, представляющие старую Россию (вот вроде и примитивный прием — изображение всех ретроградов-консерваторов во главе с царем хорошенькими, а всех сторонником перемен — с какими-то изъянами внешности, но тем не менее работает приемчик). А больше о сериальном Столыпине, на мой взгляд, сказать как-то нечего, что он собою представляет как человек, как политик, из сериала это уяснить совершенно невозможно. А ведь одна из ключевых фигур эпохи», — возмущается зритель Ariana.

«95% сериала — это унылая, пресная бутафория, где актеры не живут ролями, а лишь изображают картонные символы: Троцкий в пенсне, картавый Ленин, окающий Горький. Это не персонажи, а ходячие учебные пособия. И вся эта мертвечина лишь однажды прерывается тем самым бандитским абсурдом со сценой пыток. Но и он снят не как осознанный гротеск, а с претензией на серьезность!» — возмущается посетитель портала о кино.

Почему зрителям не понравилась Высоцкая в сериале

Но и вымышленные персонажи в шестнадцатисерийном сериале тоже вызвали негодование. В образ избалованной, ухоженной светской дамы, увлеченной идеями революции, Ариадны Славиной, которую играет Юлия Высоцкая, зрители не поверили. Они посчитали, что такого человека просто не могло быть и одно с другим не совместимо.

Раздражение у зрителей вызывают и многочисленные эпизодические герои, которые появляются и исчезают, чья судьба дальше неизвестна и чья сюжетная линия, заинтриговав, обрывается. Смотрящим сериал не хватает мотивации героев, понимания причин их поступков, из-за этого они кажутся слишком плоскими, лишенными психологии.

Юра Борисов и Юлия Высоцкая в сериале «Хроники русской революции» Фото: Анастасия Ляшенко

Исторические несоответствия

Зрители обратили вниманием и на многочисленные исторические несоответствия. Так, например, было замечено, что в сериале показан кинотеатр «Аврора» на Невском проспекте. В 1906 году его не существовало, он открылся в 1913 году и до 1930 года назывался «Пикадилли». Название «Аврора» получил в честь крейсера — символа революции.

Зрители подловили Кончаловского на том, что он не упоминает важные исторические факты. Так, например, в сериале показано, как Ленин в Париже спорил с Троцким, но нет упоминания о том, что в столице Франции лидер революции занимался партийной работой с большевиками. Соната для фортепиано № 5 была написана Александром Скрябиным в 1907 году и опубликована в 1908 году, но в сериале она звучит в 1903 году. Зрители отметили и более мелкие детали, не соответствующие действительности.

«Ленин был неплохим велосипедистом. часто в других фильмах показан на велосипеде, на прогулке с Арманд и Крупской. Поэтому удивилась, увидев его разбившимся на велосипеде», — пишет пользователь под ником Шиповник.

«Художники этого шедевра не озаботились элементарной проверкой дореформенной орфографии вывесок, налепили твердых знаков и сочли, что так достаточно старорежимно. Клюква клюквенная», — предъявляет претензии другой зритель.

Неправдоподобность, доходящая до абсурда и комизма

Зрители отмечаю, что порой неправдоподобность происходящего на экране доходит до абсурда и напоминает дикий треш. И если для Квентина Тарантино это нормально, это тот жанр, в котором работает американский режиссер, то для 88-летнего Кончаловского, который предельно серьезен, нет.

Один из посмотревших первые серии зрителей приводит в пример эпизод, когда единомышленники во главе с Горьким и Лениным вламываются в кабинет к мужчине, который должен писателю деньги — их давали ему на раскрутку Горького в Европе. Один из революционеров прикладывает к голове должника револьвер и ставит перед выбором: либо деньги, либо смерть.

Евгений Ткачук в роли Ленина в сериале «Хроники русской революции» Фото: Анастасия Ляшенко

«Ленин ведет себя не как крупнейший теоретик классовой борьбы и революции, а как опытный налетчик из уголовной хроники 90-х годов. Предлагает сначала вывернуть карманы (может, там деньги?). Дальше — больше. Ленин приказывает подельникам пытать (!) этого мужика, „режь ему пальчики и с самых кончиков“… Абсурдность ситуации не просто оживляет просмотр — она ставит под сомнение адекватность всего замысла», — пишет недовольный зритель.

