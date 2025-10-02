Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о выходе последнего фильма, который снял ее покойный супруг, телеведущий Тигран Кеосаян. Когда премьера, где смотреть картину, что известно о сюжете?

Что известно о последнем фильме Кеосаяна

Отмечается, что фильм Кеосаяна, получивший название «Семь дней Петра Семеныча», впервые выйдет в онлайн-кинотеатрах. Ожидается, что посмотреть картину можно будет на платформах IVI и Okko 2 октября.

«Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — написала Маргарита Симоньян.

Министр культуры РФ Ольга Любимова 28 сентября после церемонии прощания назвала ушедшего из жизни режиссера искренним и светлым человеком, снимавшим честное кино, которое любят зрители, и призвала посмотреть его последний фильм.

«Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года.

Фильм основан на рассказе Маргариты Симоньян из сборника «Водоворот». Кеосаян высоко оценил этот рассказ и решил экранизировать его, чтобы передать атмосферу Адлера, где и разворачивается действие картины. Действие фильма происходит в Краснодарском крае.

Какие еще фильмы Кеосаяна стоит посмотреть

Первой полнометражной работой Тиграна Кеосаяна стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз». Она вышла в 1992 году и сразу взяла «Золотого витязя» — приз Международного кинофорума православного кино среди студенческих работ.

Успех к Кеосаяну как режиссеру пришел в 1998 году, когда на экраны вышла новогодняя комедия «Бедная Саша» с Александром Збруевым и Верой Глаголевой. Далее следовали комедия «Президент и его внучка» и фильм «Ландыш серебристый», в котором Александр Цекало и Юрий Стоянов неожиданно стали лирическими героями. Также в программе была комедия «Заяц над бездной», саундтрек к которой создал сам Алексей Рыбников.

Кеосаян не ограничивался исключительно комедийным жанром. В его творческом арсенале также есть такие проекты, как телесериал «Мужская работа», где показана служба спецназа ГРУ в Чечне. Кроме того, он снял мини-сериал «Ялта-45», в котором рассказывается о поиске террористов перед Ялтинской конференцией.

