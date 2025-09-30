Симоньян опубликовала семейные фото с покойным Кеосаяном

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась трогательными семейными фотографиями с покойным мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном в своем Telegram-канале. Среди опубликованных материалов присутствуют фото со свадьбы, кадры беременностей, семейные моменты с детьми — дочерьми Марьяной и Маро, сыном Багратом.

Также показаны совместные путешествия, рабочие моменты и встречи с друзьями. Помимо этого, в подборку вошли снимки, сделанные во время отдыха на курортах и в домашней обстановке.

Пользователи Сети поддержали Симоньян в комментариях, выражая соболезнования и восхищаясь силой духа журналистки. Несмотря на недавнюю операцию, она смогла приехать на прощание с мужем, где разрыдалась у церкви и встала на колени перед гробом.

Ранее сообщалось, что Кеосаян в последнем интервью до болезни рассказал, что за последние годы сильно изменился. Он уточнил, что это произошло благодаря супруге. Режиссер отметил, что идея заключить брак возникла у них с Симоньян в начале спецоперации. Он сам настаивал на этом шаге, и свадьба стала «актом против грусти».