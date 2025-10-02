Возобновление карьеры, уход от Тутберидзе, миллионы: как живет Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева возобновит карьеру после окончания срока дисквалификации. Что об этом известно, почему она ушла от Этери Тутберидзе к Татьяне Навке?

Что известно о возобновлении карьеры Валиевой

Сообщается, что Камила Валиева сможет приступить к тренировкам в конце октября, а принимать участие в соревнованиях с конца декабря.

Последним стартом для 19-летней российской фигуристки стал чемпионат России 2023 года, где Валиева заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой.

Также стало известно, что Валиева приняла решение возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Сама Навка подтвердила информацию, пообещав всестороннюю поддержку 19-летней спортсменке. До допинг-скандала она тренировалась в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой», — сказала Навка.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова удивилась решению Камилы Валиевой возобновить карьеру в школе Навки. Она не верит в то, что специалист Этери Тутберидзе не взяла спортсменку.

«Камила может вернуться со следующего года. Мне кажется, если человек хочет, он всегда может. Но почему не Этери Георгиевна? Что случилось? Она ее не взяла? Или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы все получилось и мне пришлось извиняться», — заявила Тарасова.

Почему Валиева получила дисквалификацию

Российская фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, выступая в командном турнире. Однако в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать её на четыре года за употребление допинга. В её организме был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.

Адвокаты Валиевой выдвинули несколько версий попадания триметазидина в организм спортсменки: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение одного из медицинских препаратов, которые она принимала перед соревнованиями. Представители фигуристки также считали, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни CAS не поверили в эти версии. Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России. У РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022. Срок действия дисквалификации Валиевой закончится в конце 2025 года.

В сентябре 2024 года агентство AP обнародовало информацию о том, что руководство WADA сознательно скрыло результаты научного исследования, проведенного швейцарским ученым Марсиалем Сожи. В этом исследовании ученый пришел к выводу, что загрязнение пробы спортсменки могло произойти вследствие употребления десерта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) располагало бы возможностью использовать этот документ как ключевой аргумент в защиту Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако он так и не был представлен в деле. В WADA отреагировали на публикацию, заявив, что статья AP содержит несколько фактических ошибок.

«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства. Таким образом, Всемирное антидопинговое агентство не должно было решать, могут ли его результаты использовать в РУСАДА, которое его заказало, и каким образом», — сказали в WADA.

Что известно о доходах Валиевой

В 2022 году Валиева выступала на Кубке Первого канала в составе команды, которую возглавлял Марк Кондратюк. Фигуристы заняли второе место в прыжковой программе и второе — в общем зачете команды. За их успехи команда получила 9,5 млн рублей, что составляет 800 тысяч на каждого участника.

В 2023 году на Кубке Первого канала фигуристка была капитаном «синей» команды, однако не смогла выйти на лед из-за травмы. Ее команда, капитаном которой она была, получила призовые 9 млн рублей, что составляет около 500 тысяч на каждого участника. В декабре 2022 года спортсменка одержала победу на прыжковом чемпионате России в личном зачете и заняла второе место в командном соревновании. За эти достижения она получила дополнительно 1 млн 625 тысяч рублей.

Кроме того, Валиева стала обладателем приза зрительских симпатий на турнире по шоу-программам «Русский вызов», за что ей должны были заплатить 333 тысячи рублей. За участие в шоу-турнирах Камила заработала свыше 3 млн рублей.

В официальных стартах Валиева также была среди лидеров. С 2022 по 2024 год она выиграла три этапа российских Гран-при (получила по 500 тысяч рублей за каждый из них), серебро и бронзу чемпионатов России (1,5 и 1 млн рублей соответственно), а также серебро финала Гран-при в 2023-м (750 тысяч). Камила стала лучшей в общем зачете сезона-2022/23. Это принесло ей дополнительные 5 млн рублей. Общая сумма — 9 млн 750 тысяч.

За последние три года Валиева часто принимала участие в ледовых шоу. В 2023 году она исполняла роль Богини в спектакле «История любви Шахерезады» олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Фигуристка получила 6,603 млн рублей. В новогодние праздники в 2024-м Валиева участвовала в ледовом спектакле Навки «Вечера на хуторе». Точная сумма гонорара спортсменки неизвестна.

В 2023 году Валиева была в составе фигуристов в туре тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Сколько спортсменка получила за эти выступления, неизвестно.

В общей сложности фигуристка заработала более 40 млн рублей. Валиева не подтверждала эту информацию.

В ноябре 2024 года Валиева заявила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

«Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — сказала она.

