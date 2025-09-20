«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 18:25

Во Франции потребовали выйти из НАТО после слов Эстонии по МиГ-31

Лидер «Патриотов» Филиппо призвал Францию покинуть НАТО из-за Эстонии

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза на фоне ложных высказываний Эстонии о российских истребителях МиГ-31, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Он отметил, что в европейской информационной повестке был целый ряд антироссийских высказываний.

Еще одна ложная информация, чтобы <…> разжечь панику! На этот раз Эстония <…>. То же самое, что и с беспилотниками, ложными сообщениями о глушении GPS-сигнала самолета Урсулы. <…> Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры! — написал французский политик.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что сообщения о якобы нарушении российскими перехватчиками МиГ-31 воздушной границы Эстонии являются провокацией Запада. Он предположил, что Таллин выдумал этот инцидент ради увеличения контингента войск НАТО.

Также Минобороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному сообщению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами.

