«Говорят по-русски, но они не русские»: Якубович о молодежи и Кадышевой

Телеведущий, актер Леонид Якубович усилит труппу нового худрука Театра на Малой Ордынке Эдуарда Боякова. В новом сезоне ожидается два спектакля с его участием. Ведущий популярного шоу «Поле чудес» — личность многогранная, его интересы не ограничиваются только телевидением. Как сейчас живет Леонид Якубович, что для него является критерием успеха, чем занимается его младшая дочь Варвара, что он говорит о Западе, современном театре, зумерах и певице Надежде Кадышевой — в материале NEWS.ru.

Какие роли играет Якубович, что думает о театре

Несколько лет назад телеведущий Леонид Якубович стал профессиональным театральным актером. Его способности раскрыл режиссер Эдуард Бояков, и в театре Российской армии вышли два спектакля с Якубовичем в главных ролях: «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, где он играет старца, и «Скупой» по пьесе Мольера, где он воплотился в богатого вдовца Гарпагона. В последнем Якубович выступил еще и как соавтор знаменитого французского драматурга: в сценарии пьесы появились его интермедии и вставки.

«Этот шлейф телевидения висит на изображении, и каждый раз мне приходится ломать его. Это он (Эдуард Бояков. — NEWS.ru) убедил меня», — сказал Якубович на пресс-конференции, посвященной планам театра.

Главный критерий успеха постановки для Леонида Аркадьевича — реакция его дочери Варвары.

«Моя дочь, придя на „Лавра“, пришла туда во второй раз, потом в третий, потом привела своих подруг. Ровно так же было и на „Скупом“. А для меня это невероятно важно. Ей 24 года, тогда ей было 20. Это совсем другое поколение с совершенно другими измерениями», — сказал Якубович.

Актер рассказал, что часто посещает премьеры спектаклей в качестве зрителя, в курсе театральной жизни столицы.

«К сожалению, я вижу довольно много спектаклей, которые меня не устраивают исключительно потому, что это просто ремесло, это не профессия и уж совсем не искусство», — поделился Леонид Аркадьевич.

В июле этого года телеведущий отметил 80-летний юбилей. В разговоре с журналистом NEWS.ru он признался, что, несмотря на эти цифры, по-прежнему чувствует себя молодым и полным сил.

Кем стали дети Якубовича

У Леонида Якубовича есть сын Артем от второго брака с экскурсоводом Галиной Антоновой. Ему уже 52 года. Артем пошел по стопам известного отца и связал свою жизнь с телевидением — он работает в дирекции информационных программ на Первом канале. Отец и сын прекрасно общаются друг с другом.

В третьем браке с журналисткой Мариной Видовой у Якубовича родилась дочь Варвара. Ей 27 лет, она окончила факультет международных отношений МГИМО. Варвара носит фамилию матери и работает IT-менеджером. Девушка увлекается путешествиями, косплеем и сочиняет музыку, в последнее время у нее появилось новое хобби.

Леонид Якубович с женой Мариной и сыном Артёмом Антоновым (справа налево) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Это (посещение спектакля „Лавр“. — NEWS.ru) привело к тому, что она схватила книжку, а теперь она невероятно увлечена Средневековьем. Она читает, она пишет. К счастью моему, она разговаривает на трех языках», — рассказал NEWS.ru Якубович.

Что Якубович говорит о молодежи, западных трендах и Кадышевой

Телеведущий уверен, что новый художественный руководитель Эдуард Бояков с его концепций русского национального театра может многое изменить в обществе, которое сегодня живет тем, что предлагает и навязывает Запад.

«У меня абсолютное ощущение, что в этой стране живет огромное количество иностранцев, практически процентов 80, которые как-то выучили русский язык. Они говорят на русском языке так, что я их понимаю, но они не русские. Фраза строится ровно по английской систематике. Глагол в конце предложения», — сказал NEWS.ru Якубович.

Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущий отметил, что молодежь практически не читает книг, поэтому и не умеет говорить.

«Когда я учился в школе, внеклассное чтение составляло, по-моему, 80 наименований за лето, можно было осатанеть. Потом еще надо было сочинение писать на эту тему. Это Толстой, Чехов, Достоевский. Начиная с шестого класса, мы захлебывались в чтении, и, конечно, это нас раздражало безумно. Через много лет я понял, что это я так говорю на русском, потому что я все это прочитал», — сказал Якубович.

Телеведущий рассказал, что положительно относится к творчеству Надежды Кадышевой и ее популярности у зумеров.

«Ведь что это такое? Русская народная песня. Значит, видите, вернулось же, все спирально. Они (молодые люди. — NEWS.ru) ведь все равно придут к тому, к чему приходит ребенок. С чего начинается все? Игрушка — яркая, красивая. И вот рука потянулась к красивому», — резюмировал Якубович.

