Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!

Если вам кажется, что блюда с морепродуктами требуют особых навыков, — попробуйте этот салат. Очень простой и вкусный!

Салат готовится из 200 г очищенных креветок, 2 яиц, половины свежего огурца, нескольких листьев салата и 2 ложек йогурта или майонеза. Креветки слегка обжарьте на сливочном масле с каплей лимонного сока — не дольше 2 минут, чтобы остались нежными. Яйца и огурец нарежьте кубиками, соедините с листьями, добавьте горячие креветки. Заправьте, посолите, поперчите и перемешайте. Получается лёгкий, но питательный салат с морским ароматом и свежим вкусом.

Совет: подавайте его в бокалах или тарталетках — выглядит эффектно.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — 130 ккал; время приготовления — 15 минут.

