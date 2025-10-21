«Резиновые» креветки больше не проблема! Ее решают всего 2 ингредиента

Как варить креветки, чтобы не были резиновыми

Каждый хоть раз сталкивался с этим: вроде купили хорошие креветки, но после приготовления они стали жесткими и безвкусными. Секрет нежности морепродукта кроется не в дорогих соусах, а всего в двух простых ингредиентах, которые есть почти на каждой кухне: соли и сахаре.

Перед тем как жарить или варить креветки, приготовьте легкий рассол: на 1 литр холодной воды добавьте 1 ст. ложку соли и 1 ч. ложку сахара. Опустите очищенные креветки в эту смесь на 15–20 минут. Этот короткий «маринад» работает чудесно — соль удерживает влагу, а сахар смягчает волокна, делая мясо сочным.

Далее готовьте как обычно — жарьте на сливочном масле, добавьте немного чеснока или лимонного сока. Вы заметите разницу уже с первого кусочка: креветки останутся упругими, но нежными, будто их готовил шеф-повар.

Совет: если используете замороженные креветки, не размораживайте их в горячей воде — просто оставьте в холодильнике на ночь, чтобы сохранить структуру мяса.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность готовых креветок — около 85 ккал на 100 г, время подготовки и приготовления — 25 минут.

