Такую капусту вы не пробовали! Готовим в нежной томатно-сметанной заливке

Тушенная капуста в томатно-сметанной заливке — настоящая домашняя еда, простая, ароматная и согревающая. Отличный вариант на обед или ужин: можно подать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Нашинкуйте 1 кг капусты, добавьте чуть-чуть соли и помните наш основной ингредиент руками, чтобы стал мягче. Обжарьте сначала одну нарезанную луковицу, потом предварительно натертую морковку. Закиньте к ним капусту и жарьте 5–7 минут, пока она слегка не подрумянится..

Отдельно смешайте 2 ст. л. томатной пасты, 150 мл воды и 100 мл сметаны. Влейте получившуюся заливку к капусте, хорошенько перемешайте, накройте крышкой и тушите где-то полчаса на слабом огне. В конце попробуйте на соль, при желании добавьте щепотку сахара для баланса вкуса.

Совет: для пикантности можно добавить немного чеснока или любимых специй — например, паприку или тмин.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: в 100 г готового блюда около 80 ккал; время приготовления — 40 минут.

