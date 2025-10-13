Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:01

В МИД России рассказали, решится ли проблема Палестины за счет плана Трампа

Лавров: проблема Палестины не исчерпывается мирным планом Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Проблема Палестины не исчерпывается мирным планом президента США Дональда Трампа, заявил на встрече с представителями арабских СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что инициатива американского лидера — лучшее, что сегодня есть на столе переговоров.

Трамп выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, — сказал Лавров.

Ранее Трамп объявил об официальном окончании войны в Газе в Кнессете. В гостевой книге израильского парламента он оставил запись, назвав этот день «великим и прекрасным».

До этого президент России Владимир Путин выразил мнение, что план, предложенный Трампом для урегулирования ситуации в секторе Газа, может стать историческим событием.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на установление стабильного мира на Ближнем Востоке. По ее словам, РФ рассчитывает, что на этот раз прекращение огня в секторе Газа окажется долговременным.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
США
Дональд Трамп
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СЧП призвали давать отсрочку всем заключенным с детьми младше 14 лет
«Его решение надо уважать»: Булыкин об отказе Хайкина играть за Россию
Пожар в Феодосии, теракт в Москве, удар по своим: ВСУ атакуют РФ 13 октября
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.