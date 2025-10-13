В МИД России рассказали, решится ли проблема Палестины за счет плана Трампа Лавров: проблема Палестины не исчерпывается мирным планом Трампа

Проблема Палестины не исчерпывается мирным планом президента США Дональда Трампа, заявил на встрече с представителями арабских СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что инициатива американского лидера — лучшее, что сегодня есть на столе переговоров.

Трамп выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, — сказал Лавров.

Ранее Трамп объявил об официальном окончании войны в Газе в Кнессете. В гостевой книге израильского парламента он оставил запись, назвав этот день «великим и прекрасным».

До этого президент России Владимир Путин выразил мнение, что план, предложенный Трампом для урегулирования ситуации в секторе Газа, может стать историческим событием.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на установление стабильного мира на Ближнем Востоке. По ее словам, РФ рассчитывает, что на этот раз прекращение огня в секторе Газа окажется долговременным.