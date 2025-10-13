Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:08

Десятки голых людей проехались на велосипедах по улицам в знак протеста

Жители Портленда устроили велозаезд голышом в знак протеста против ввода войск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском Портленде десятки человек приняли участие в обнаженном велозаезде, выражая протест против возможного введения федеральных войск, сообщает AP News. Акция под названием World Naked Bike Ride была проведена в спешном порядке.

Решение было принято после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о мобилизации национальной гвардии для сдерживания протестов. Участники проехали на велосипедах по городским улицам и завершили маршрут у здания иммиграционной службы. Город сейчас находится в ожидании решения апелляционного суда по вопросу о правомерности ввода федеральных войск.

Ранее сообщалось, что в Грузии возобновились протесты. Около двух тысяч участников прошли по проспекту Руставели в Тбилиси, неся флаги Грузии, Евросоюза, США и Украины. Колонна направилась к зданию парламента без полицейского присутствия.

До этого в Варшаве тысячи сторонников партии «Право и справедливость» протестовали против миграции на Замковой площади. Акция была организована оппозицией. Правящая коалиция обвиняет PiS в увеличении числа нелегальных мигрантов.

США
протесты
Дональд Трамп
велосипедисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Феодосии, теракт в Москве, удар по своим: ВСУ атакуют РФ 13 октября
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.