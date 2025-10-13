Десятки голых людей проехались на велосипедах по улицам в знак протеста

В американском Портленде десятки человек приняли участие в обнаженном велозаезде, выражая протест против возможного введения федеральных войск, сообщает AP News. Акция под названием World Naked Bike Ride была проведена в спешном порядке.

Решение было принято после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о мобилизации национальной гвардии для сдерживания протестов. Участники проехали на велосипедах по городским улицам и завершили маршрут у здания иммиграционной службы. Город сейчас находится в ожидании решения апелляционного суда по вопросу о правомерности ввода федеральных войск.

Ранее сообщалось, что в Грузии возобновились протесты. Около двух тысяч участников прошли по проспекту Руставели в Тбилиси, неся флаги Грузии, Евросоюза, США и Украины. Колонна направилась к зданию парламента без полицейского присутствия.

До этого в Варшаве тысячи сторонников партии «Право и справедливость» протестовали против миграции на Замковой площади. Акция была организована оппозицией. Правящая коалиция обвиняет PiS в увеличении числа нелегальных мигрантов.