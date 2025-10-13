Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:34

Найден личный дневник школьницы, чья смерть ужаснула город на Урале

В Ивделе близкие погибшей 14-летней школьницы нашли ее личный дневник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близкие 14-летней девочки из Ивделя в Свердловской области нашли личный дневник погибшей, пишет URA.RU. Подруга школьницы, которую обнаружили мертвой 4 октября, сообщила, что там скончавшаяся писала о проблемах и «наболевшем».

Туда она вносила очень личное. Писала о наболевшем, о проблемах, — поделилась собеседница агентства.

Похороны прошли на местном кладбище 7 октября. Родные пришли в ужас от ее смерти. Друзья говорят о школьнице только хорошее. Однако некоторые признают, что у нее якобы имелись проблемы с другими учениками. Свердловское управление СК РФ ситуацию пока не комментировало.

Ранее стало известно, что девочка могла подвергаться травле в школе, но мать погибшей отрицала эти сведения. По ее словам, следователи не сообщили ей о каких-либо фактах издевательств.

В Воронеже в начале октября группа подростков избила двух девочек, которых после случившегося госпитализировали. Школьниц 11 и 14 лет пинали ногами в живот, возили лицами по асфальту и перекидывали через забор.

школьницы
Свердловская область
смерти
подруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
По каким принципам причисляют к лику святых: в прошлом и в современности
Стресс ухудшил состояние пятилетней дочери Блиновской
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.