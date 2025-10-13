Найден личный дневник школьницы, чья смерть ужаснула город на Урале В Ивделе близкие погибшей 14-летней школьницы нашли ее личный дневник

Близкие 14-летней девочки из Ивделя в Свердловской области нашли личный дневник погибшей, пишет URA.RU. Подруга школьницы, которую обнаружили мертвой 4 октября, сообщила, что там скончавшаяся писала о проблемах и «наболевшем».

Туда она вносила очень личное. Писала о наболевшем, о проблемах, — поделилась собеседница агентства.

Похороны прошли на местном кладбище 7 октября. Родные пришли в ужас от ее смерти. Друзья говорят о школьнице только хорошее. Однако некоторые признают, что у нее якобы имелись проблемы с другими учениками. Свердловское управление СК РФ ситуацию пока не комментировало.

Ранее стало известно, что девочка могла подвергаться травле в школе, но мать погибшей отрицала эти сведения. По ее словам, следователи не сообщили ей о каких-либо фактах издевательств.

В Воронеже в начале октября группа подростков избила двух девочек, которых после случившегося госпитализировали. Школьниц 11 и 14 лет пинали ногами в живот, возили лицами по асфальту и перекидывали через забор.