В Петербурге школьные чаты «переедут» в новый мессенджер «Фонтанка»: школьные чаты в Петербурге переведут в MAX до 1 ноября

К 31 октября в Санкт-Петербурге планируется завершить процесс интеграции чатов образовательных учреждений в российский мессенджер MAX, передает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию города. После перевода чатов родителям будет необходимо зарегистрироваться в MAX. Регистрация в мессенджере будет добровольной, но администрации районов и образовательные учреждения проведут разъяснительную работу среди родителей.

Перевод коммуникаций во всех типах образовательных организаций Санкт-Петербурга в MAX начался с 15.08.2025 и должен быть завершен к 31.10.2025… После перевода чатов ИКОП «Сферум» в национальный мессенджер MAX родителю необходимо иметь аккаунт в мессенджере, — прокомментировали в ведомстве.

Платформа «Сферум» начала использоваться с 2020 года для обеспечения взаимодействия всех участников образовательного процесса. Она была разработана на основе VK-мессенджера.

Ранее сообщалось, что сервис «Госключ» стал доступен в мессенджере MAX для подписания документов. Пользователям достаточно загрузить необходимые документы и выбрать тип электронной подписи. Для использования сервиса требуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи.