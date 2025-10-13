«Больше не состояние угрозы»: в Польше высказались о войне с Россией

Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times. Такое заявление он сделал на фоне бездоказательных обвинений в адрес Москвы в диверсиях в Европе, инцидентах с дронами и кибератаках.

Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны, это больше не состояние угрозы, — сказал он.

По его словам, «гибридные атаки» на страны Европейского союза, включая вторжения беспилотников и попытки взлома систем критической инфраструктуры, организовывались диверсантами, которым платили криптовалютой.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в Польше растут антироссийские настроения из-за исторического соперничества между Москвой и Варшавой. По его словам, Польша никогда не могла смириться с утратой статуса главной державы в Восточной Европе, что привело к укоренению русофобии.

До этого политолог Евгений Михайлов назвал страны Прибалтики и Польшу «гиенами Европы», действующими по указке Великобритании и США. Он поддержал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже переговоров по Украине.