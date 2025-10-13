Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:44

Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах

Москалькова: на Украине удерживают еще достаточно большое количество россиян

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине удерживают еще достаточно большое количество россиян, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, Киев подвергает их уголовному преследованию по фиктивным причинам, передает ТАСС.

К сожалению, сегодня удерживается еще достаточно большое количество наших российских граждан, которые абсолютно по надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские, подвергаются уголовному преследованию, — поделилась Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщала, что все еще неизвестна дата возвращения в Россию 13 жителей Курской области, оставшихся в Сумах. Она отметила, что Украина при этом не отказывается репатриировать их на родину, но отказывается определять конкретные обстоятельства и условия возвращения людей.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. Она отметила, что Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, но российская сторона продолжает бороться за них.

Россия
омбудсмены
Татьяна Москалькова
пленные
Украина
