Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах

На Украине удерживают еще достаточно большое количество россиян, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, Киев подвергает их уголовному преследованию по фиктивным причинам, передает ТАСС.

К сожалению, сегодня удерживается еще достаточно большое количество наших российских граждан, которые абсолютно по надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские, подвергаются уголовному преследованию, — поделилась Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщала, что все еще неизвестна дата возвращения в Россию 13 жителей Курской области, оставшихся в Сумах. Она отметила, что Украина при этом не отказывается репатриировать их на родину, но отказывается определять конкретные обстоятельства и условия возвращения людей.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. Она отметила, что Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, но российская сторона продолжает бороться за них.