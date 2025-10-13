Москалькова рассказала о ситуации с 13 курянами, оставшимися на Украине Москалькова: Украина пока не назвала дату возвращения 13 курян в Россию

Украина пока не назвала дату возвращения в Россию оставшихся в Сумах 13 курян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что Киев не отказывается репатриировать их на родину, передает ТАСС.

Украинская сторона не отказывается репатриировать их (13 курян. — NEWS.ru) в Россию, но на деле мы не имеем конкретной даты и конкретных обстоятельств, условий этого возвращения, — сказала Москалькова.

Ранее Минобороны России показало видео с освобожденными из украинского плена жителями Курской области. По данным ведомства, домой вернулись 10 мирных жителей. В Белоруссии их встретила Татьяна Москалькова.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. Она отметила, что Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, но российская сторона продолжает бороться за них.

В конце августа омбудсмен сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. Это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной. Люди удерживались в городе Сумы с начала 2025 года.