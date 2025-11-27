День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:26

В МИД России ответили на спекуляции вокруг контактов по Украине

Рябков заявил о попытках спекуляций на теме украинского урегулирования

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская сторона отмечает многочисленные попытки спекуляций на теме украинского урегулирования в последние дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что ситуация продолжает развиваться, и официальная информация будет предоставлена после прояснения обстановки.

Все находится в динамике. Мы многократно уже видели в последние дни попытки спекулировать на том, что возможно и что невозможно. Поэтому всему свое время. Когда ясность будет, тогда будут соответствующие информационные сообщения, — сказал дипломат.

Ранее Рябков на пресс-конференции заявил о продолжении американских поставок вооружения и разведданных Украине. Он напомнил, что в ходе саммита в Анкоридже 15 августа был сформирован «комплекс российско-американских договоренностей», которые при определенных обстоятельствах могли бы стать основой для всеобъемлющего урегулирования.

Кроме того, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские политические деятели рассчитывают на продолжение поставок вооружений Украине. По его словам, Лондон в настоящий момент пребывает в мире иллюзорных представлений.

Сергей Рябков
МИД РФ
Украина
контакты
спекуляции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дегтярев и Газзаев пришли проститься с Симоняном
Никарагуа установит торговые связи с двумя российскими городами
Магазин как центр общения: «Пятёрочка» и ЦМС меняют жизнь городов
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ
Одна страна ЕС развернула новый радар на границе с Россией
«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки
Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названо решение прокуратуры по делу против Ефремова
Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ
Еще в одной стране ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook
NEWS.ru и «Одноклассники» запустили совместный конкурс
Полицейские накрыли производство контрафактной бытовой химии
Названы две главные версии стрельбы около Белого дома
Раскрыта одна деталь ограбления Лувра
Стало известно, где будет служить рэпер Макан
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву
В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов
Семин расплакался у гроба Симоняна
«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.