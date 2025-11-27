В МИД России ответили на спекуляции вокруг контактов по Украине

В МИД России ответили на спекуляции вокруг контактов по Украине Рябков заявил о попытках спекуляций на теме украинского урегулирования

Российская сторона отмечает многочисленные попытки спекуляций на теме украинского урегулирования в последние дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что ситуация продолжает развиваться, и официальная информация будет предоставлена после прояснения обстановки.

Все находится в динамике. Мы многократно уже видели в последние дни попытки спекулировать на том, что возможно и что невозможно. Поэтому всему свое время. Когда ясность будет, тогда будут соответствующие информационные сообщения, — сказал дипломат.

Ранее Рябков на пресс-конференции заявил о продолжении американских поставок вооружения и разведданных Украине. Он напомнил, что в ходе саммита в Анкоридже 15 августа был сформирован «комплекс российско-американских договоренностей», которые при определенных обстоятельствах могли бы стать основой для всеобъемлющего урегулирования.

Кроме того, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские политические деятели рассчитывают на продолжение поставок вооружений Украине. По его словам, Лондон в настоящий момент пребывает в мире иллюзорных представлений.