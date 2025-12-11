Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине Лавров: спекуляции по Украине направлены на затягивание кризиса

Москва фиксирует большое количество вбросов и спекуляций на теме Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации, который транслировался на странице министерства во «ВКонтакте», он уточнил, что деструктивные действия направлены на затягивание украинского кризиса.

Налицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок. Поэтому видим основное предназначение вот таких действий, инициируемых нашими западными коллегами, в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт, — подчеркнул министр.

Ранее Лавров сообщил, что предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые специальный посланник президента США Дональда Трамп Стив Уиткофф привез в Москву, содержат в том числе пункт о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы. По его словам, президент России Владимир Путин также ознакомился с данными предложениями.

Глава МИД России также обратил внимание, что представители западных политических кругов постепенно осознают необратимость формирования нового мироустройства. По его словам, сейчас с российской позицией солидаризируется все больше участников мировой политики.