Лавров раскрыл один из пунктов мирного плана США по Украине

Предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые специальный посланник президента США Дональда Трамп Стив Уиткофф привез в Москву, содержат в том числе пункт о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, президент России Владимир Путин также ознакомился с данными предложениями.
В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами, — сказал дипломат.
Лавров также обратил внимание, что представители западных политических кругов постепенно осознают необратимость формирования нового мироустройства. По его словам, сейчас с российской позицией солидаризируется все больше участников мировой политики.