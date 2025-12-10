Лавров раскрыл один из пунктов мирного плана США по Украине Лавров заявил, что план США по Украине учитывает обеспечение прав нацменьшинств

Предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые специальный посланник президента США Дональда Трамп Стив Уиткофф привез в Москву, содержат в том числе пункт о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, президент России Владимир Путин также ознакомился с данными предложениями.

В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами, — сказал дипломат.

Лавров также обратил внимание, что представители западных политических кругов постепенно осознают необратимость формирования нового мироустройства. По его словам, сейчас с российской позицией солидаризируется все больше участников мировой политики.