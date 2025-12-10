ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:58

Лавров раскрыл один из пунктов мирного плана США по Украине

Лавров заявил, что план США по Украине учитывает обеспечение прав нацменьшинств

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые специальный посланник президента США Дональда Трамп Стив Уиткофф привез в Москву, содержат в том числе пункт о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, президент России Владимир Путин также ознакомился с данными предложениями.

В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами, — сказал дипломат.

Лавров также обратил внимание, что представители западных политических кругов постепенно осознают необратимость формирования нового мироустройства. По его словам, сейчас с российской позицией солидаризируется все больше участников мировой политики.

МИД РФ
Сергей Лавров
США
Стив Уиткофф
переговоры
Украина
