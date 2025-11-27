День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:24

В Белоруссии раскрыли, зачем в стране нужен «Орешник»

СБ Белоруссии: размещение «Орешника» в стране является защитой ОДКБ с запада

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии создаст условия для защиты западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Как передает СТВ, госсекретарь добавил, что белорусская сторона уделяет особое внимание качественной подготовке вооруженных сил, включая их участие в структурах ОДКБ.

Мы [в Белоруссии] не увеличиваем численность своих вооруженных сил, мы делаем упор на качество и оснащение новыми наиболее современными средствами и размещение их на своей территории. В частности, размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» — это защита всей организации, только с запада, — сказал Вольфович.

Он отметил регулярное проведение совместных учений, качество которых постоянно повышается. По его словам, это демонстрирует соответствие военного компонента ОДКБ существующим вызовам и угрозам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно менять дислокацию на территории страны после принятия на вооружение. По его информации, мобильная ракетная система приступит к выполнению боевых задач уже в декабре текущего года.

ОДКБ
ракета «Орешник»
Белоруссия
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин как центр общения: «Пятёрочка» и ЦМС меняют жизнь городов
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ
Одна страна ЕС развернула новый радар на границе с Россией
«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки
Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названо решение прокуратуры по делу против Ефремова
Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ
Еще в одной стране ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook
NEWS.ru и «Одноклассники» запустили совместный конкурс
Полицейские накрыли производство контрафактной бытовой химии
Названы две главные версии стрельбы около Белого дома
Раскрыта одна деталь ограбления Лувра
Стало известно, где будет служить рэпер Макан
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву
В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов
Семин расплакался у гроба Симоняна
«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты
Скандально известный блогер сбежал из Индонезии после объявления в розыск
В Белом доме связали стрельбу в Вашингтоне с прежней миграционной политикой
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.