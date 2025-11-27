В Белоруссии раскрыли, зачем в стране нужен «Орешник» СБ Белоруссии: размещение «Орешника» в стране является защитой ОДКБ с запада

Размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии создаст условия для защиты западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Как передает СТВ, госсекретарь добавил, что белорусская сторона уделяет особое внимание качественной подготовке вооруженных сил, включая их участие в структурах ОДКБ.

Мы [в Белоруссии] не увеличиваем численность своих вооруженных сил, мы делаем упор на качество и оснащение новыми наиболее современными средствами и размещение их на своей территории. В частности, размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» — это защита всей организации, только с запада, — сказал Вольфович.

Он отметил регулярное проведение совместных учений, качество которых постоянно повышается. По его словам, это демонстрирует соответствие военного компонента ОДКБ существующим вызовам и угрозам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно менять дислокацию на территории страны после принятия на вооружение. По его информации, мобильная ракетная система приступит к выполнению боевых задач уже в декабре текущего года.