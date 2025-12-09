ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:32

«Все зависит от Еревана»: член ПА ОДКБ о «замороженном» статусе Армении

ОДКБ: текущий статус Армении в организации зависит от самого Еревана

Анатолий Выборный Анатолий Выборный Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Сохранение «замороженного» статуса Армении в ОДКБ зависит от самого Еревана, заявил председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный. Он подчеркнул, что организация является единственной площадкой в мире, где все решения принимают по доброй воле без давления на входящие в нее страны, передает агентство Sputnik Армения.

Сегодня, думаю, весь мир уже увидел де-юре и де-факто, что ОДКБ, ПА ОДКБ — это единственная площадка в мире, где решения принимаются исключительно по доброй воле, — сказал Выборный.

Член ПА ОДКБ отметил, что хотя Ереван и не участвует в мероприятиях Парламентской ассамблеи организации, республика не выступает против тех документов, которые там принимают. Он добавил, что все страны ОДКБ поддерживают процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе. Ереван заморозил участие в организации в начале 2024 года.

