Появилось видео с вернувшимися из плена жителями Курской области

Минобороны России показало видео с освобожденными из украинского плена жителями Курской области. По данным ведомства, домой вернулись 10 мирных жителей. В Белоруссии их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Осталось совсем немножко, вы скоро увидите своих родных и близких. Мы очень счастливы, что вы здесь уже, на белорусской земле, — обратилась Москалькова к вернувшимся курянам.

Ранее в Минобороны сообщали, что Россия и Украина провели обмен военнопленными. В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

До этого Москалькова заявляла о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. Она отметила, что Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, но российская сторона продолжает бороться за них.