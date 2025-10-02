Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 16:22

Появилось видео с вернувшимися из плена жителями Курской области

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России показало видео с освобожденными из украинского плена жителями Курской области. По данным ведомства, домой вернулись 10 мирных жителей. В Белоруссии их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Осталось совсем немножко, вы скоро увидите своих родных и близких. Мы очень счастливы, что вы здесь уже, на белорусской земле, — обратилась Москалькова к вернувшимся курянам.

Ранее в Минобороны сообщали, что Россия и Украина провели обмен военнопленными. В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

До этого Москалькова заявляла о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. Она отметила, что Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, но российская сторона продолжает бороться за них.

Россия
пленные
Курская область
обмены
Татьяна Москалькова
Белоруссия
