Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 15:29

В Польше туристам начали выдавать специальные пакеты для экскрементов

В Польше туристам Татранского национального парка выдают туалетные пакеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Польше туристам, которые путешествуют по Татранскому национальному парку, начали выдавать туалетные пакеты, пишет TVP. Цель акции — защита окружающей среды, включая почву и водоемы, от деятельности человека.

В Татранском национальном парке сообщили, что после первой недели пилотной программы многие туристы восприняли эту идею с энтузиазмом, хотя некоторые все же отнеслись к ней со скепсисом. На сайте парка размещена пошаговая инструкция по использованию пакетов.

Мы не устанавливаем строгих сроков завершения пилотного этапа. Мы наблюдаем за интересом туристов, скоростью сбора пакетов и отзывами людей, которые ими пользуются, включая спелеологов и гидов. После анализа этого опыта мы примем решение о дальнейших этапах проекта, — рассказал директора парка Шимон Зиобровски.

Ранее власти японской префектуры Осака запретили гражданам старше 65 лет одновременно пользоваться телефоном и банкоматом. Мера направлена на борьбу с распространенным видом телефонного мошенничества. В банках и финансовых учреждениях появятся предупреждающие материалы, а также системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, способные выявлять тех, кто говорит по телефону у банкомата.

Польша
туристы
природа
парки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
В московском метро появились кабинки для работы и телефонных разговоров
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.