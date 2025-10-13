В Польше туристам начали выдавать специальные пакеты для экскрементов

В Польше туристам, которые путешествуют по Татранскому национальному парку, начали выдавать туалетные пакеты, пишет TVP. Цель акции — защита окружающей среды, включая почву и водоемы, от деятельности человека.

В Татранском национальном парке сообщили, что после первой недели пилотной программы многие туристы восприняли эту идею с энтузиазмом, хотя некоторые все же отнеслись к ней со скепсисом. На сайте парка размещена пошаговая инструкция по использованию пакетов.

Мы не устанавливаем строгих сроков завершения пилотного этапа. Мы наблюдаем за интересом туристов, скоростью сбора пакетов и отзывами людей, которые ими пользуются, включая спелеологов и гидов. После анализа этого опыта мы примем решение о дальнейших этапах проекта, — рассказал директора парка Шимон Зиобровски.

Ранее власти японской префектуры Осака запретили гражданам старше 65 лет одновременно пользоваться телефоном и банкоматом. Мера направлена на борьбу с распространенным видом телефонного мошенничества. В банках и финансовых учреждениях появятся предупреждающие материалы, а также системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, способные выявлять тех, кто говорит по телефону у банкомата.