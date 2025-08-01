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01 августа 2025 в 15:32

В Японии власти запретили делать пожилым людям два дела одновременно

Власти Осаки запретили пенсионерам использовать телефон и банкомат в одно время

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти японского города Осака ввели запрет для граждан старше 65 лет на одновременное использование телефонов и банкоматов, передает NHK. Это связано с высоким уровнем телефонного мошенничества в стране.

В банках и других финансовых организациях появятся информационные материалы, предупреждающие о новых правилах, сообщает издание. Кроме того, финансовые организации должны установить системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которые будут автоматически распознавать людей, разговаривающих по телефону рядом с банкоматами.

Мошенники нередко представляются родственниками или работниками государственных организаций, чтобы ввести в заблуждение пожилых людей и получить от них деньги или доступ к их банковским картам. В 2020 году в Осаке было зафиксировано 2 658 эпизодов подобного мошенничества.

Ранее в Видном Московской области полицейские задержали 34-летнего жителя Иркутской области по подозрению в помощи телефонным мошенникам. Всего аферисты похитили 3 млн рублей. Подозреваемый, по предварительным данным, обналичивал похищенные деньги. Видновский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Япония
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банкоматы
телефоны
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