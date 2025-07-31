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31 июля 2025 в 12:08

Схему телефонного мошенничества на 3 млн рублей раскрыли в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейские Видного Московской области задержали 34-летнего мужчину по подозрению в оказании помощи телефонным мошенникам, пишет Regions со ссылкой на ГУ МВД России. Им оказался житель Иркутской области. Всего аферисты похитили 3 млн рублей.

В ходе оперативной работы правоохранители установили личность подозреваемого. По предварительным данным, именно он обналичивал похищенные деньги. Подозреваемого задержали по адресу временной регистрации в Иркутске.

На допросе мужчина признался, что использовал банковские карты, оформленные на третье лицо. Как пояснил задержанный, он целенаправленно прибыл в Санкт-Петербург для обналичивания денежных средств.

Видновский городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас следствие устанавливает личности всех участников схемы и проверяет возможную причастность задержанного к другим преступлениям.

Юрист Иван Соловьев ранее заявил, что в мошеннические кол-центры, преимущественно расположенные в Центральной и Западной Украине, берут самых усидчивых людей. Он добавил, что перед началом «работы» они проходят курсы, где учатся грамотно вести доверительную беседу.

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