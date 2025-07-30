Раскрыто, как отбирают работников в мошеннические кол-центры

В мошеннические кол-центры, преимущественно расположенные в Центральной и Западной Украине, берут самых усидчивых людей, заявил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что перед началом «работы» они проходят курсы, где учатся грамотно вести доверительную беседу. По его словам, такие мужчины освобождаются от службы в ВСУ.

Неделю-две они читают методички, слушают примеры записанных разговоров, учатся создавать иллюзию доверительности, того, что человек попал в сложную ситуацию и теперь ему якобы помогают. Сотрудники мужского пола, как правило, освобождаются от службы в ВСУ. Они регулярно отчисляют полученные деньги по коррупционным каналам наверх и получают прикрытие своей деятельности со стороны государства. У каждого есть план, сколько он должен «заработать», — раскрыл Соловьев.

Всего мошеннических кол-центров примерно 1500, в каждом работают порядка 70–100 человек, сообщил Соловьев. По его словам, в день они обзванивают более миллиона жителей России. Около 15% из них находятся в странах СНГ и Европе.

В своей работе они ориентируются на социально-политическую ситуацию в РФ. Предположим, в России праздник, и государство объявило, что определенной категории граждан полагаются социальные выплаты. Аферисты звонят человеку и говорят: «Поздравляем! Вам нужно ввести код, и тогда вам придут деньги», — продолжил Соловьев.

Ранее сообщалось, что в Череповце задержан руководитель кол-центра, подозреваемый в передаче персональных данных более чем 27 тысяч россиян украинским телефонным мошенникам. Возбуждено уголовное дело.