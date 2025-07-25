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25 июля 2025 в 10:13

Мужчина поделился данными тысяч россиян с украинскими мошенниками

В Череповце задержан руководитель кол-центра за передачу данных 27 тысяч россиян

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Череповце задержан руководитель кол-центра, подозреваемый в передаче персональных данных более чем 27 тысяч россиян украинским телефонным мошенникам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, мужчина копировал сведения из компьютерной сети организации и продавал их за криптовалюту.

Предварительно установлено, что преступление совершил руководитель кол-центра. <...> Мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тысячах граждан Российской Федерации, — написала Волк.

В подчинении у фигуранта находилось около 200 сотрудников. По данным следствия, они обрабатывали тысячи обращений ежедневно.

Оперативники МВД и ФСБ провели обыски по адресам проживания и работы подозреваемого. Были изъяты техника, носители и иные доказательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование персональных данных). Сейчас мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 19 членов организованной преступной группы, занимавшейся дистанционным мошенничеством в четырех регионах России. По данным ведомства, злоумышленники через украинские кол-центры выманивали у россиян деньги, привлекая в качестве посредников социально незащищенных граждан. Группа причастна как минимум к 33 эпизодам мошенничества с общим ущербом свыше 200 млн рублей.

ФСБ
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