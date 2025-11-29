День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 18:03

В Польше напомнили, для чего создали НАТО

Туск призвал союзников помнить, что НАТО создали против России

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press
Североатлантический альянс создавался для противостояния с СССР и Россией, заявил в соцсети Х польский премьер-министр Дональд Туск. Он призвал соратников помнить об этом.

Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И ее основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Мероприятие запланировано на 3 декабря в Брюсселе.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг высказал мнение, что вывод Вооруженных сил США из Афганистана оказался крупнейшим поражением Альянса за всю историю. При этом политик отметил, что в конечном счете считает принятое решение правильным.

