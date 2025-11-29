В Польше напомнили, для чего создали НАТО

Североатлантический альянс создавался для противостояния с СССР и Россией, заявил в соцсети Х польский премьер-министр Дональд Туск. Он призвал соратников помнить об этом.

Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И ее основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось, — отметил он.

