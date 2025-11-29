Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, передает Reuters. Мероприятие запланировано на 3 декабря в Брюсселе.

В источнике отметили, что американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Точные причины отсутствия Рубио пока не разглашаются.

Планы госсекретаря могут измениться в последний момент, подчеркнуло агентство. Официального заявления от Госдепартамента США пока не поступало.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Марко Рубио можно оперативно организовать. В настоящий момент договоренности о нем нет, отметил дипломат.

До этого политолог-американист Малек Дудаков рассказал NEWS.ru: Рубио может предпринять попытки замедлить мирный процесс урегулирования конфликта на Украине, поскольку на сегодняшний день является главным проукраинским «ястребом» в администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, американский политик не относится к лагерю реалистов и стремится создать выгодное политическое портфолио для будущей президентской гонки.