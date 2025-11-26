День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:30

В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио

Рябков заявил, что контакт Лаврова и Рубио можно быстро организовать

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Марко Рубио можно оперативно организовать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом дипломат отметил, что в настоящий момент договоренности о нем нет.

[Контакты между Лавровым и Рубио] Могут быть организованы по мере необходимости максимально оперативно. На сегодня конкретной договоренности [об этом], на данный момент нет, — уточнил замминистра иностранных дел.

Ранее Рябков заявил, что процесс нормализации отношений между Россией и США находится только на начальном этапе. По его мнению, положительный исход такой работы пока нельзя считать гарантированным.

Замглавы МИД утверждал, что страны Запада совершают стратегическую ошибку, отвергая решимость России защищать национальные интересы. Рябков указывал на обреченность попыток добиться поражения Москвы, поскольку ядерную державу невозможно победить.

Рябков отмечал, что экономические отношения РФ и США находятся на «близком к замерзающему» уровне. Замглавы МИД сравнил ситуацию с романом Натана Дубовицкого «Околоноля». По мнению Рябкова, это название точнее всего отражает происходящее.

МИД РФ
Сергей Лавров
Марко Рубио
Сергей Рябков
