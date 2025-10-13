Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:23

Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки

Продюсер Пригожин: артисты в браке пытаются быть ярче партнера

Звездные личности в браке начинают тащить одеяло на себя, чтобы быть ярче партнера, «съедать» друг друга, заявил музыкальный критик и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, приведенным Общественной Службой Новостей, любой союз между творческими людьми крайне редко бывает продолжительным.

Две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать. Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак, — подметил Пригожин.

Ранее телеведущая Виктория Боня предположила, что у блогера Оксаны Самойловой была веская причина для развода с рэпером Джиганом, учитывая, что ранее блогер неоднократно сохраняла семью в трудные периоды. Боня, работавшая с парой на одном проекте, охарактеризовала их отношения как «братско-сестринские». Телеведущая пожелала им легкого прохождения через этот жизненный этап.

Иосиф Пригожин
Россия
продюсеры
звезды
