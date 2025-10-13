В США направилась высокопоставленная украинская делегация Делегация Киева во главе с премьером поехала в США для обсуждения военной помощи

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправилась в Вашингтон, сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в Telegram-канале. По его словам, в США также поехал секретарь СНБО Рустем Умеров. Ермак добавил, что делегаты обсудят с американскими чиновниками вопрос поставок вооружений и проблемы энергетики.

Наша делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, <…> направляется в Вашингтон, — написал Ермак.

Ранее сообщалось, что финские власти могут присоединиться к программе закупки американского оружия для Украины. Отмечается, что в правительстве достигнуто согласие по поводу того, что Финляндия окажет помощь Украине, закупив вооружение у США, но конкретное решение еще не принято.

До этого сенат Конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год в размере $925 млрд. Из них $500 млн планируется направить на помощь Украине. Документ поддержали 77 законодателей, а 20 высказались против. По информации комитета по делам вооруженных сил сената, законопроект продлевает срок действия инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно.