Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 15:31

В США направилась высокопоставленная украинская делегация

Делегация Киева во главе с премьером поехала в США для обсуждения военной помощи

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправилась в Вашингтон, сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в Telegram-канале. По его словам, в США также поехал секретарь СНБО Рустем Умеров. Ермак добавил, что делегаты обсудят с американскими чиновниками вопрос поставок вооружений и проблемы энергетики.

Наша делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, <…> направляется в Вашингтон, — написал Ермак.

Ранее сообщалось, что финские власти могут присоединиться к программе закупки американского оружия для Украины. Отмечается, что в правительстве достигнуто согласие по поводу того, что Финляндия окажет помощь Украине, закупив вооружение у США, но конкретное решение еще не принято.

До этого сенат Конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год в размере $925 млрд. Из них $500 млн планируется направить на помощь Украине. Документ поддержали 77 законодателей, а 20 высказались против. По информации комитета по делам вооруженных сил сената, законопроект продлевает срок действия инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно.

Украина
США
делегации
визиты
премьер-министры
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
В московском метро появились кабинки для работы и телефонных разговоров
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.