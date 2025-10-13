Граничащая с Россией страна хочет помочь Украине с оружием HS: Финляндия может присоединиться к закупке оружия для Украины

Финские власти могут присоединиться к программе закупки американского оружия для Украины, передает Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники. По их данным, в правительстве достигнуто согласие по поводу того, что Финляндия окажет помощь Украине, закупив вооружение у США, но конкретное решение еще не принято.

В правительстве есть согласие в том, что Финляндия присоединится к поддержке Украины путем закупок вооружений у США, — говорится в статье.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о трансформации Скандинавии и Финляндии в новую линию фронта против России. После присоединения двух новых государств к Североатлантическому альянсу в регионе начали открывать военные базы, добавил он.

До этого сенат Конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год в размере $925 млрд. Из них $500 млн планируется направить на помощь Украине. Документ поддержали 77 законодателей, а 20 высказались против.