13 октября 2025 в 15:42

Путин отметил успехи одного региона в развитии массового спорта

Путин похвалил Ульяновскую область за развитие массового спорта

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил успехи Ульяновской области в развитии массового спорта. Он отметил высокий процент жителей региона, регулярно занимающихся физической культурой, сообщает РИА Новости.

Путин провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Глава региона доложил, что 65,5% жителей области систематически занимаются спортом.

Хороший показатель, но можно и дальше двигаться, — ответил глава государства.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил, что россияне не могут позволить себе здоровую еду, чтобы избежать болезней. Политик подчеркнул, что аналогичным образом ситуация обстоит со спортом и медицинскими услугами. По его словам, мало у кого есть деньги на платные обследования. Миронов добавил, что россияне заболевают и создают нагрузку на систему здравоохранения. Политик напомнил, что многим из тех, кому за 40 лет, перед занятиями спортом нужно сходить к врачу.

До этого Путин на совещании с правительством поручил главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву продолжить поддерживать спортивные федерации, а также снизить финансовую нагрузку на семьи, которые стремятся к занятию спортом. Глава государства также напомнил, что федерации носят социальный характер и не являются частными коммерческими организациями.

Владимир Путин
Ульяновская область
спорт
регионы
