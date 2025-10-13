Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:46

Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского

На Кубани жителя Пермского края приговорили к 25 годам за убийство полицейского

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Уроженца Пермского края Павла Одегова, застрелившего в 2024 году полицейского из самодельного пистолета, приговорили к 25 годам лишения свободы, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Инцидент произошел 30 мая 2024 года, когда фигурант делал наркотические закладки в Краснодаре. Также ему назначили штраф в виде 200 тыс. рублей и взыскали 3 млн рублей компенсации морального вреда.

Краснодарский краевой суд признал Одегова виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и по совокупности совершенных преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, — сказано в сообщении.

Ранее рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики перед выступлением в Калининграде. Выступление состоялось 23 августа в рамках прощального тура в «Резиденции королей».

Ранее в Новосибирске суд приговорил 42-летнего местного жителя к двум годам колонии. Мужчина заставил своего должника отрубить себе палец. Преступление произошло в ноябре 2022 года, когда осужденный пригласил жертву в гараж и начал угрожать ножом. Перед этим он порезал пострадавшему ухо, а затем передал мачете и потребовал нанести себе увечья. Мужчину признали виновным по статье о самоуправстве.

