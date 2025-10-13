Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского

Уроженца Пермского края Павла Одегова, застрелившего в 2024 году полицейского из самодельного пистолета, приговорили к 25 годам лишения свободы, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Инцидент произошел 30 мая 2024 года, когда фигурант делал наркотические закладки в Краснодаре. Также ему назначили штраф в виде 200 тыс. рублей и взыскали 3 млн рублей компенсации морального вреда.

Краснодарский краевой суд признал Одегова виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и по совокупности совершенных преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, — сказано в сообщении.

