Над Азовским морем сняли «парящие» в воздухе корабли В Краснодарском крае зафиксировали редкое явление фата-моргана

Над Азовским морем зафиксировали редкое оптическое явление — фата-моргану, при которой корабли выглядят парящими в воздухе, передает Telegram-канал «Море зовет». Съемка велась в станице Голубицкой Краснодарского края.

Вот так у нас корабли в воздухе летают, — прокомментировал автор записи.

На кадрах видны несколько рыболовных траулеров, будто зависших над горизонтом. Явление возникает из-за преломления света в слоях воздуха с разной температурой, что создает эффект парящих объектов.

Фата-моргана относится к числу редких атмосферных феноменов и формируется, когда теплые и холодные воздушные массы образуют своеобразную линзу. Это искажает изображение реальных объектов, делая их многократными и смещенными относительно горизонта.

