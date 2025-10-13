Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:19

Над Азовским морем сняли «парящие» в воздухе корабли

В Краснодарском крае зафиксировали редкое явление фата-моргана

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Над Азовским морем зафиксировали редкое оптическое явление — фата-моргану, при которой корабли выглядят парящими в воздухе, передает Telegram-канал «Море зовет». Съемка велась в станице Голубицкой Краснодарского края.

Вот так у нас корабли в воздухе летают, — прокомментировал автор записи.

На кадрах видны несколько рыболовных траулеров, будто зависших над горизонтом. Явление возникает из-за преломления света в слоях воздуха с разной температурой, что создает эффект парящих объектов.

Фата-моргана относится к числу редких атмосферных феноменов и формируется, когда теплые и холодные воздушные массы образуют своеобразную линзу. Это искажает изображение реальных объектов, делая их многократными и смещенными относительно горизонта.

Ранее Национальный архив США опубликовал видео под названием «Инцидент в Розуэлле», на нем якобы были запечатлены НЛО и инопланетяне. Длительность видео 22 минуты, его сняли в 1947 году. Источники утверждают, что на видео запечатлены тела пришельцев, которые разбились рядом с городом Розуэлл в штате Нью-Мексико.

