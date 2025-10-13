Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт

Введение ограничения на количество банковских карт направлено против мошеннических схем, но может затронуть и добросовестных потребителей, заявила NEWS.ru специалист по правовым вопросам Юлия Суворова. Речь идет, в частности, о клиентах банков, которые имеют дополнительные карты к счету для детей или других членов семьи, уточнила она.

Ограничение количества карт должно помочь снизить риски, связанные мошенничеством и дроппингом, и повысить безопасность финансовых операций. Однако оно может затронуть и добросовестных потребителей, у которых, кроме личных карт, есть, например, дополнительные карты к счету для детей или других членов семьи, — сказала Суворова.

По мнению эксперта, инициатива может негативно повлиять на конкуренцию в российском банковском секторе, которая стимулирует банки к инновациям и улучшению продуктов, что в конечном итоге выгодно для потребителей.

Ранее сообщалось, что с декабря текущего года в России могут быть установлены лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один клиент. Банк России поддержал данное предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством и пресечение деятельности дропперов.

По словам главы комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно.