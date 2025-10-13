Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе

Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе ЕК не станет требовать от Израиля выплату репараций за разрушения в секторе Газа

Еврокомиссия не станет требовать от Израиля выплату репараций за разрушения в секторе Газа, заявила представитель ЕК Паула Пинью. Вместе с тем, по ее словам, между этим вопросом и попытками Европы заполучить замороженные российские активы для восстановления Украины очевидной связи нет, передает ТАСС.

Это интересный вопрос, мы пока не будем комментировать его, — отметила Пинью.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа отмечал, что Евросоюз не выдвигает требования о репарациях в адрес Израиля из-за политики двойных стандартов. По его словам, западные страны ввиду отсутствия законов руководствуются исключительно собственными интересами. Он подчеркнул, что в данном случае цели и задачи западных стран абсолютно ясны, так как там отсутствует демократия, все правила пишутся и продвигаются исключительно ради самого Запада.

До этого сообщалось, что во втором квартале 2026 года Европейский Союз может начать работу над правовым механизмом, который позволит предоставлять Украине кредиты за счет замороженных российских активов. Этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.