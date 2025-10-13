Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:42

Похищенную в годы ВОВ карту двухвековой давности вернули в Россию

Похищенная в годы ВОВ старинная карта вернулась в музей-заповедник «Павловск»

Павловский дворец Павловский дворец Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В музей-заповедник «Павловск» вернулась карта, похищенная из Дворцовой библиотеки России во время немецкой оккупации 1941–1944 годов, сообщили в пресс-службе учреждения. Старший музейный сотрудник Ольга Ламеко рассказала, что документ был издан в 1827 году. Автором карты является штабс-капитан А.С. Бергенгейм, который использовал в своей работе подлинные документы XVII века.

Возвращение музейного предмета — Карты Ингерманландии 1676 года — стало возможным благодаря дару петербуржца Дмитрия Попова: коллекционер-меценат узнал, что карта поступила на один из аукционов Германии, выкупил ее и подарил Павловскому дворцу, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на аукционе в Монако выставят посмертную бронзовую маску Владимира Высоцкого. Стартовая цена редкого лота составит €100 тыс.(около 9,4 млн рублей). Маску отлили в 1980 году под руководством вдовы артиста Марины Влади. Это одна из трех известных бронзовых копий, созданных по оригинальной гипсовой форме.

До этого в Москве был продан почтовый конверт с уникальным спецгашением и автографом первого космонавта и Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Покупатель приобрел его за 1,6 млн рублей.

антиквариат
артефакты
музеи
ВОВ
экспонаты
