Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:30

В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»

UnHerd: диверсия на «Северных потоках» рассорила Польшу и Германию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказ Варшавы экстрадировать подозреваемого в диверсии против «Северного потока» поставил под удар отношения Польши и Германии, пишет UnHerd. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «проблема — не во взрыве газопровода, а в самом его строительстве», фактически оправдывая диверсию. Это вызвало возмущение в Берлине и подорвало доверие между странами.

По данным издания, кризис усугубляют и миграционные разногласия. Канцлер Фридрих Мерц ввел пограничный контроль на границе с Польшей, нарушив правила Шенгенской зоны. Варшава восприняла это как давление, особенно учитывая, что Польша приняла миллион украинских беженцев — вдвое больше относительно населения, чем Германия. UnHerd указывает на то, что без восстановления доверия между Берлином и Варшавой ЕС ждут новые кризисы, особенно в вопросе финансирования Украины.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что слова Туска о подрыве «Северного потока» посягают на энергетический суверенитет Германии. По его словам, Польша может быть причастна к происшествию, так как отказывается выдавать подозреваемого в теракте.

Германия
Польша
политика
Северные потоки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает
В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана
Грязные потоки захлестнули Санта-Барбару
Как быстро остановить икоту: проверенные методы
Рыбаки поймали у Курил тунца за 160 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.