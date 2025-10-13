В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»

Отказ Варшавы экстрадировать подозреваемого в диверсии против «Северного потока» поставил под удар отношения Польши и Германии, пишет UnHerd. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «проблема — не во взрыве газопровода, а в самом его строительстве», фактически оправдывая диверсию. Это вызвало возмущение в Берлине и подорвало доверие между странами.

По данным издания, кризис усугубляют и миграционные разногласия. Канцлер Фридрих Мерц ввел пограничный контроль на границе с Польшей, нарушив правила Шенгенской зоны. Варшава восприняла это как давление, особенно учитывая, что Польша приняла миллион украинских беженцев — вдвое больше относительно населения, чем Германия. UnHerd указывает на то, что без восстановления доверия между Берлином и Варшавой ЕС ждут новые кризисы, особенно в вопросе финансирования Украины.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что слова Туска о подрыве «Северного потока» посягают на энергетический суверенитет Германии. По его словам, Польша может быть причастна к происшествию, так как отказывается выдавать подозреваемого в теракте.