Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп может поставить Киеву списанные ракеты Tomahawk, чтобы избавиться от них и при этом заработать, заявил aif.ru российский генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, речь может идти о первых образцах вооружений, которые выслужили свой срок и подлежат утилизации. Однако эта процедура не из дешевых.

Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть, еще и прибыль получить с них, вместо того, чтобы платить за утилизацию, — считает Попов.

Генерал-майор отметил, что качество таких ракет может отличаться от заявленного. Попов задался вопросом, как они будут летать. По мнению военного, через пуск или два могут начаться отказы. Попов не исключил, что ракеты могут не сработать или сорваться в полете и улететь «куда-то не туда».

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что угроза передачи Украине Tomahawk является самым простым способом стать целью для российского оружия. Парламентарий считает, что США рискуют получить ответную реакцию, либо им остается лишь на словах угрожать, превращаясь «в говорящего попугая».