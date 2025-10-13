Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 18:56

Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk

Генерал-майор Попов допустил, что Трамп заработает на поставке Киеву Tomahawk

Президент США Дональд Трамп может поставить Киеву списанные ракеты Tomahawk, чтобы избавиться от них и при этом заработать, заявил aif.ru российский генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, речь может идти о первых образцах вооружений, которые выслужили свой срок и подлежат утилизации. Однако эта процедура не из дешевых.

Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть, еще и прибыль получить с них, вместо того, чтобы платить за утилизацию, — считает Попов.

Генерал-майор отметил, что качество таких ракет может отличаться от заявленного. Попов задался вопросом, как они будут летать. По мнению военного, через пуск или два могут начаться отказы. Попов не исключил, что ракеты могут не сработать или сорваться в полете и улететь «куда-то не туда».

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что угроза передачи Украине Tomahawk является самым простым способом стать целью для российского оружия. Парламентарий считает, что США рискуют получить ответную реакцию, либо им остается лишь на словах угрожать, превращаясь «в говорящего попугая».

Дональд Трамп
Украина
ракеты
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает
В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.