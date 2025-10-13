Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:45

В Госдуме рассказали, куда США загоняют себя ракетами Tomahawk

Депутат Толмачев назвал запугивание России ракетами Tomahawk плохой идеей

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Lt. James Caliva

Угроза передачи Украине ракет Tomahawk — самый простой способ стать целью для российского оружия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, либо Вашингтон рискует получить ответную реакцию, либо остается лишь на словах угрожать, превращаясь «в говорящего попугая».

Подобными заявлениями США загоняют себя в цугцванг. Передать Tomahawk, позволить использовать их против нас — значит нарваться на ответную реакцию. Последствия могут быть самыми серьезными. Не передать Tomahawk — значит впустую сотрясать воздух и расписаться в том, что США превращаются в говорящего попугая: вроде разговаривает, но не размышляет, и вообще у него лапки (крылья), — сказал Толмачев.

Он назвал запугивание России плохой идеей. По словам парламентария, использовать для этого угрозу передать Украине ракеты Tomahawk — еще хуже.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с экс-главой Белого дома Джо Байденом. По словам эксперта, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.

