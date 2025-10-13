Трамп заявил о желании солдат ХАМАС сдать оружие Трамп: бойцы движения ХАМАС готовы сдать оружие и завершить конфликт в Газе

Конфликт между армией Израиля и палестинским движением ХАМАС завершен, заявил президент США Дональд Трамп в израильском кнессете, передает Reuters. Бойцы движения намерены выполнить условия мирного соглашения, включая разоружение, отметил он.

ХАМАС согласился на пункт о разоружении, — сказал Трамп.

Некоторые депутаты Кнессета носят красные кепки в стиле, популяризированном президентом США, с надписью «Трамп — президент мира». Также, по данным издания, ХАМАС освободил первых палестинских заложников. Автобусы с ними выехали из тюрьмы Офер на Западном берегу. Скоро они встретятся со своими близкими. Среди них — уроженец Донбасса Максим Харкин.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе страны на всех фронтах, но предупредил, что часть врагов пытается восстановить силы. Глава правительства отметил, что перед государством по-прежнему стоят серьезные проблемы безопасности.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что американский лидер Дональд Трамп не намерен вводить американские войска в сектор Газа или Израиль. Таким образом в интервью NBC News он опроверг слухи о подготовке к переброске 200 военнослужащих.