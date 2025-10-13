Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:47

В Кремле объяснили слова Медведева о поставках ракет Tomahawk

Песков: передача Трампом Tomahawk Украине может действительно плохо закончиться

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запуск ракет Tomahawk требует участия специалистов из США, так что поставка этого оружия Украине действительно может плохо кончиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который говорил, что передача Киеву американских ракет может плохо закончиться для самого президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как Tomahawk] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева. Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет, — сказал Песков.

Ранее Медведев заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk может обернуться проблемами для всех, включая Трампа. Он подчеркнул, что управлять запуском этих ракет будет не Киев, а Вашингтон.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Германия может передать Украине ракеты Taurus после того, как США отправят Киеву Tomahawk. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на американские поставки, чтобы убедить Берлин последовать их примеру.

Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Tomahawk
Киев
