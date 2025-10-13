Названа неочевидная причина желания Зеленского получить ракеты Tomahawk

Германия может передать Украине ракеты Taurus после того, как США отправят Киеву Tomahawk, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский планирует воздействовать на немецких поставщиков, приводя в пример американцев.

В отношении европейских ракет [Зеленского] интересуют только Taurus, потому что они более эффективны, чем SCALP и Storm Shadow, хотя они все первого класса. Если американцы сейчас поставят Tomahawk и Barracuda, у Зеленского появляется возможность сказать Германии: «Смотрите, американцы нам дали». Тогда немцы тут же дадут свои Taurus, потому что будет прецедент. Ситуация в этом отношении крайне сложная и опасная. Очень многое будет зависеть от того, как поведет себя Вашингтон. Отвечать придется жестко и по-военному. Это очень напряженный момент, который может перерасти в реальный конфликт с НАТО, — отметил Кнутов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может поднять вопрос о поставках ракет Tomahawk на Украину во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это обсуждение может быть связано с прекращением конфликта.