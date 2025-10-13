Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 01:39

Трамп заявил, что может поговорить о ракетах Tomahawk с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным. Политик пояснил, что, возможно, упомянет их в контексте прекращения конфликта.

Возможно, я скажу: послушай, если этот конфликт не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk, — сказал Трамп.

Позже источники, близкие к ситуации, сообщили, что, если поставки Украине ракет Tomahawk не вынудят Владимира Путина сесть за стол переговоров, Дональд Трамп может увеличить их. Они отметили, что в США пока рассматривают поставки лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на главу российского государства.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Трамп пока не определился с поставками Киеву ракет Tomahawk. Он ожидает итогового решения лидера США, тем временем Киев «работает» над этим вопросом.

При этом президент США не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Известно, что ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения.

