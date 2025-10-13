Стало известно, кто выступит на «Фандом Фесте»

На фестивале «Фандом Фест», организованно «ВКонтакте» выступит южнокорейская группа DKB. В рамках мероприятия, которое пройдет 22–23 ноября в Москве, также пройдет презентация фильма «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном.

Ведущими на главной сцене станут рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM. В лектории гостей встретят актер Влад Токарев и комик Катя Вяликова.

Косплееры примут участие в конкурсе, где представят образы персонажей из разных вселенных: видеоигр, комиксов, кино. Победители конкурсов разделят общий призовой фонд в 1,1 млн рублей.

В этом году у фестиваля также обновится айдентика: добавятся новые элементы и изменится подсветка. В честь фестиваля «VK Шаги» запустили акцию, где можно выиграть смартфон, приставку или билеты на событие.

Коллаборация двух фестивалей, «Фандом Фест» от «ВКонтакте» и VK Fest, позволит усилить программу зоны «Косплей», расширить участие косплей-сообществ. Это также объединит представителей разных направлений поп-культуры.