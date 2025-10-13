Отец едва не зарезал 14-летнего сына под Петербургом В Ленинградской области мужчина дважды ударил 14-летнего сына ножом в грудь

Во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина минимум дважды ударил 14-летнего сына ножом в грудь, пишет Neva.today со ссылкой на СУ СК России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным следствия, мужчина напал на ребенка во время конфликта в квартире в деревне Новое Девяткино. Мальчика госпитализировали. Сейчас он находится под присмотром медиков.

Подозреваемого в покушении на убийство мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. В дальнейшем фигуранта дела планируют отправить в СИЗО.

