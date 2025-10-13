Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:30

Отец едва не зарезал 14-летнего сына под Петербургом

В Ленинградской области мужчина дважды ударил 14-летнего сына ножом в грудь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина минимум дважды ударил 14-летнего сына ножом в грудь, пишет Neva.today со ссылкой на СУ СК России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным следствия, мужчина напал на ребенка во время конфликта в квартире в деревне Новое Девяткино. Мальчика госпитализировали. Сейчас он находится под присмотром медиков.

Подозреваемого в покушении на убийство мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. В дальнейшем фигуранта дела планируют отправить в СИЗО.

Ранее в Ленинском районе Ульяновска задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве сына. Погибшему было 36 лет. Мужчины вместе распивали спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

поножовщины
нападения
дети
преступления
