Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной

В Москве задержан 25-летний мужчина, который во время уличного конфликта нанес оппоненту несколько ножевых ранений в область груди и живота, сообщили в ГУ МВД по столице. Инцидент произошел на улице Большой Семеновской после словесной перепалки в подземном переходе.

По данным следствия, конфликт начался, когда потерпевший с приятелем столкнулись в переходе с компанией незнакомых молодых людей. После словесной перепалки ссора переросла в потасовку, в ходе которой один из нападавших сначала ударил оппонента по лицу, а затем достал нож и нанес несколько проникающих ранений.

Пострадавший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями. Подозреваемый, оказавшийся уроженцем соседнего региона, успел выбросить орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигурант заключен под стражу.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал на коллег с ножом во время совместного отдыха, убив хозяйку дома и ранив ее дочь и знакомого. Второй дочери хозяйки и двухлетнему ребенку удалось спастись. Все участники инцидента работали в одном магазине: мужчина был директором, его жертва — заместителем, а погибшая — кассиром.